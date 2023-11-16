В Госдуме допустили участие Кэмерона в битве за пост премьера Британии Депутат Новиков допустил готовность Кэмерона вернуть пост премьера Британии

Фото: Xinhua/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вполне может рассматривать возможность возвращения на пост премьер-министра, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, у британского политика есть необходимый опыт для этой должности. В этой связи Кэмерон мало чем отличается от предыдущих премьер-министров, например Уинстона Черчилля, который хотел вернуться, покидая пост.

Кэмерон — тот политик, у которого еще есть временной ресурс. Возраст позволяет долго претендовать на разные должности. У Кэмерона есть политический опыт, и, имея его, он вряд ли отличается от любого британского премьера, того же Уинстона Черчилля, который, уходя с должности премьера, хотел вернуться. Так что соответствующие амбиции у Кэмерона, конечно, могут проявляться, — сказал Новиков.

Комментируя недовольство британцев действующим премьер-министром Риши Сунаком, депутат отметил, что это не означает его обреченность. Новиков полагает, что судьба Сунака еще не предрешена.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что Великобритания при Кэмероне поддержала госпереворот на Украине в 2014 году и последовавшие за этим санкции против России. Депутат отметил, что в те годы Кэмерон наравне с экс-президентом США Бараком Обамой был лицом политики коллективного Запада, которая запустила «большой антироссийский маховик».