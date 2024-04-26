В Госдуме допустили, что ЕС может объявить о новых санкциях в День Победы Вассерман: День Победы может послужить ЕС удобным поводом для новых санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Европы могут попытаться омрачить День Победы и объявить 9 мая о новых ограничительных мерах в отношении России, допустил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, подобные действия совсем не новы для ЕС.

Новые наборы ограничений против нас ЕС выкатывает с регулярностью, достойной лучшего применения. Очень может быть, что празднование нашей победы послужит удобным поводом для очередного «наезда», — сказал он.

Парламентарий уверен, что сейчас Запад всеми силами старается умалить заслуги России в победе над фашизмом. По его словам, для этого есть две основные причины.

Мы внесли решающий вклад в уничтожение самой активной группировки человеконенавистников. Теперь все прочие подобные группировки пытаются оттеснить нас на задний план. Делается это не только потому, что нас ненавидят многие и в европейской цивилизации, и в англосаксонской, но и для того, чтобы люди не вспоминали, что именно русская нация активнее прочих противостоит этому самому человеконенавистничеству, в каких бы формах оно ни проявлялось, — пояснил Вассерман.

9 мая 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций против России. Тогда она находилась с визитом в Киеве, куда прибыла на празднование Дня Европы. Эту дату ввел президент Украины Владимир Зеленский вместо Дня Победы.