В Госдепе заявили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами

Представитель Госдепартамента США сообщила, что американские дипломаты готовятся к новым встречам с российскими коллегами, чтобы дипломатически разрешить кризис безопасности. Она уточнила, что сотрудники дипведомств находятся в постоянном контакте после переговоров президентов двух государств, пишет РИА Новости.

Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаёмся в контакте с российским правительством после звонка президента Байдена президенту Путину, — сказала представитель Госдепа.

Она напомнила, что Байден в беседе с Путиным подтвердил наличие «дипломатического пути вперёд». По её словам, американские дипломаты открыты для новых встреч с российскими коллегами.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Вашингтон не ответил на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток. По его мнению, позиция США позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

14 февраля Лавров на встрече с Путиным сообщил, что ответ США по гарантиям безопасности относительно российских озабоченностей отрицательный. Он также отметил, что в НАТО пытаются сделать так, чтобы именно Альянс определял развитие ситуации на Европейском континенте.