В Госдепе захотели, чтобы Китай почаще навещал Зеленского Представитель Госдепа Прайс: контакты Китая с РФ не уравновешены их поездками в Киев

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят повод усомниться в серьезности мирной инициативы КНР в том, что контакты китайского руководства с Россией не уравновешены их поездками в Киев, передает РИА Новости. Так он прокомментировал план Китая из 12 пунктов, среди которых указано «уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». Дипломат в очередной раз призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы побудить российское руководство выполнять этот пункт.

Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня <...> при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной. Это говорит нам о том, что это, возможно, не является серьезным предложением, — сказал Прайс.

Он при этом отверг предложения о прекращении поставок оружия Украине.

24 февраля китайский МИД опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.