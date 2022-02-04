В Госдепе США осудили решение РФ по Deutsche Welle

США осуждают решение правительства РФ закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США в Twitter. Текст был выпущен спустя сутки после произошедшего события.

США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle, — написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

На прекращение вещания телеканала RT DE в Германии он никак не отреагировал.

Прайс добавил, что США солидарны с Германией и телеканалом DW.

Московское бюро Deutsche Welle закрылось 4 февраля после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник.