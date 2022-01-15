Блинкен предупредил Россию о последствиях в случае агрессии против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте Госдепа. Как заявил шеф американской дипломатии, в отношении России будут приняты серьёзные меры в случае её дальнейшей агрессии против Украины.

Госсекретарь и верховный представитель обсудили их тесную координацию с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ неё, — говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьёзными и скоординированными последствиями.

Как ранее заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль».

До этого представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в CNN информацию о якобы подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.

В этом случае США и союзники могут начать военные учения в таких странах НАТО, как Польша, Румыния и Словакия, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Кроме того, на Украину начнутся поставки оружия.