В Госдепе США призвали Кадырова прекратить репрессии и преследования

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором указал, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о преследованиях и задержаниях граждан в Чечне в частности, направленных против родственников местных правозащитников. В ведомстве обратились к главе республики Рамзану Кадырова с призывом остановить репрессии.

Такие действия, причиняющие вред целым семьям, представляют собой особо пагубную форму репрессий, — говорится в заявлении.

Американская сторона раскритиковала политику Кадырова и призвала освободить всех несправедливо задержанных заключённых в Чечне. Кроме того, США обратились к российским властям с требованием привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека на территории республики.

На минувшей неделе вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживал экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.