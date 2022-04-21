В Госдепе оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в Белом доме поддерживают дипломатические усилия, которые позволят разрешить ситуацию на Украине, сообщает РИА Новости.

Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию, посредством диалога и дипломатии. Это то, что мы желаем увидеть, и то, чего наши украинские партнёры, по их словам, хотели бы также, — подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что в Киеве давно показывают серьёзность в вопросе об урегулировании разногласий с Москвой. Так считают в Вашингтоне. Также там считают, что прогресса в вопросе переговоров нет из-за позиции России.

Наше мнение заключается в том, что Москва несерьёзно относится к дипломатическим инициативам, касающимся Украины, — отметил Прайс.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины сопровождаются агрессивной риторикой со стороны Киева, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что позиция украинской стороны постоянно меняется. Кроме того, пока идут переговоры, не останавливаются поставки в Киев западных вооружений.