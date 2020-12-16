В Госдепе объяснили санкции США против Турции

Санкции США в отношении Турции из-за поставок российских зенитных систем (ЗРС) С-400 должны помочь Анкаре «скорректировать курс». Об этом заявил помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.
По его словам, повлиять на двусторонние отношения двух стран введённые ограничения не должны,
Эти санкции введены не в отношении турецких вооружённых сил. <...> Санкции призваны добиться того, что на военном языке называется коррекцией курса. Наша задумка заключается в том, чтобы исправить ситуацию, — отметил Купер.
Он добавил, что исключать Турцию из НАТО в Вашингтоне не стремятся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган расстроился из-за усиления санкционной риторики против Анкары. По его словам, вместо санкций Турция ожидает от Евросоюза выполнения обещания по вступлению республики в союз, а от Соединённых Штатов — поддержки в вопросе борьбы с терроризмом в регионе.