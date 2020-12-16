В Госдепе объяснили санкции США против Турции

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что комбинация двух вакцин от коронавируса может повысить общую эффективность препаратов. Так он прокомментировал возможное применение российской вакцины «Спутник V» в сочетании с вакциной, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Мы уверены, что все разработанные вакцины [от коронавируса] многообещающие, у нас отличные результаты. И комбинация с AstraZeneca, мы верим, может показать большую эффективность [действия вакцинных препаратов], — отметил Дмитриев в...