В Госдепе назвали визит президента Асада в ОАЭ попыткой его реабилитации

США подвергли критике решение правящей коалиции Объединенных Арабских Эмиратов встретиться на своей территории с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. При этом в Абу-Даби рассматривают вариат возвращения САР в Лигу арабских государств.

Вашингтон разочарован и обеспокоен этой очевидной попыткой реабилитировать Башара Асада, который по-прежнему несёт ответственность за смерть и страдания огромного числа сирийцев, — заявил глава ведомства.

Сирийский лидер на территории ОАЭ впервые оказался с 2011 года. С момента начала войны в САР он практически никогда не выезжал за пределы своей страны, только несколько раз наносил визит в Россию и Иран. В 2018-м Эмираты назвали ошибкой исключение Сирии из Лиги арабских государств. На сегодняшний день в Лиге стараются вновь наладить партнёрские отношения с Дамаском.

Как сообщил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Сирия продолжает быть «основной опорой и гарантом безопасности арабских государств». Так же шейх высказался в поддержку идеи возвращения Сирии в ряды панарабской Лиги.

Ранее Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности Дамаска признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин.