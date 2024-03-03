В городе Днепре прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы раздались в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровске), сообщило издание «Общественное». Другие подробности не приводятся. Власти населенного пункта эту информацию не комментировали.

Воздушная тревога сейчас действует сразу в некоторых регионах Украины, включая Днепропетровскую область. По данным украинских Telegram-каналов, взрыв произошел перед включением тревожного сигнала.

Ранее стало известно о взрывах, зафиксированных на территории Харьковской области. Подробности неизвестны, местные власти эту информацию не подтвердили.

Несколькими днями до этого взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне. Власти не прокомментировали эти сведения. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В конце февраля украинские СМИ писали о взрывах в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, а также в Херсоне, Полтаве и Константиновке, в Харьковской и Одесской областях. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Подробности происшествий не приводились.