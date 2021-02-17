В городе Днепр официантка отказалась принимать заказ на украинском языке

https://static.news.ru/photo/4c76e71a-711e-11eb-a704-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Ганна Счасна-Гарус/facebook.com

Официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке в кафе города Днепр (бывший Днепропетровск). Она заявила, что город «всегда был русским».

Скандал возник, когда посетительница кафе на украинском попросила официантку принести пирожное. Сотрудница кафе заявила, что не знает, что значит слово «тістечко», и добавила, что «Днепр русский город был всегда». Посетительница, в свою очередь, отметила, что девушка работает на Украине, а не во Франции.

Может, мне ещё французский выучить? — цитирует РИА Новости ответ официантки.

Владелица заведения заявила, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Однако пообещала искать украиноязычных сотрудников.

Я не на стороне клиентки. Человек может говорить по-русски. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но если она (официантка. — NEWS.ru) его не знает, то зачем поносить язык? — пояснила владелица кафе.

16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории страны.

Как сообщал NEWS.ru, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь получил более 600 жалоб от украинцев из-за использования русского языка. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области.

Жалобы в основном касались отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Также граждане Украины выражали недовольство нарушением их прав, препятствием и ограничением в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Кроме того, поступали сигналы об использовании русского языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье.