В горах Абхазии обнаружили тело погибшего россиянина

В горах Гагрского района Абхазии обнаружили тело россиянина. Поиски пропавшего длились пять дней. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова 1970 года рождения обнаружено в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 метров над уровнем моря. Абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение пяти суток, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, турист мог умереть от переохлаждения.

Поиски россиянина осложнялись в связи с ненастьем. В районе исчезновения туриста выпал снег высотой до двух метров. Большое содействие сотрудникам МЧС в поисках оказали местные жители.

Ранее стало известно об исчезновении группы из 14 местных жителей, которые ушли в горно-лесистую местность на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Позднее ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты.