В Google достигли «квантового превосходства» в алгоритмическом обучении

Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Ученые компании Google продемонстрировали нейросетевое «квантовое превосходство», резкое ускорение обучения алгоритмов, с помощью квантового процессора Sycamore. Специалисты доказали, что квантовый компьютер способен обучаться с экспоненциально меньшим объёмом данных, чем классические машины. Физики, занятые в проекте, уверены, что Sycamore уже сейчас можно использовать для решения подобных задач. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Оказалось, что для достижения «квантового превосходства» в некоторых случаях требуются очень скромные ресурсы, доступные на современных квантовых процессорах, причём для этого необходимо задействовать лишь около 40 из 53 кубитов, — сказано в публикации.

Специалисты отметили, что это ускорит научный прогресс в физике и в других областях науки и техники, где необходимо искать неочевидные закономерности.

Космическое агентство NASA ранее опубликовало на своей официальной странице «прощальное» селфи марсохода InSight, который завершает свою работу из-за пыльных солнечных панелей. С помощью роботизированной руки аппарат сделал несколько снимков себя в различных положениях, после чего фотографии объединили. На фотографии можно увидеть, что на солнечных панелях марсианского зонда скопилось много пыли. InSight совершил посадку на поверхности Марса 26 ноября 2018 года. За всё время работы аппарат зафиксировал 1313 марсотрясений, в том числе крупнейшее, которое случилось в мае этого года.