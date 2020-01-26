Крупные развлекательные комплексы Disneyland и Ocean Park в Гонконге закрылись из-за угрозы распространения коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом говорится на сайтах парков.
В ответ на указ правительства, ставя безопасность наших гостей и сотрудников на первое место, Ocean Park будет временно закрыт с 26 января до дальнейшего уведомления, — сообщили в Ocean Park.
С аналогичным заявлением выступил и гонконгский Disneyland. Однако администрация уточнила, что отели на территории комплекса продолжат функционировать.
Как ранее писал NEWS.ru, в городе Санья на территории китайской провинции Хайнань закрыли все туристические объекты и места для отдыха и развлечений. Временные ограничительные меры были приняты местными властями в рамках предотвращения распространения вызванной новым коронавирусом пневмонии.
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