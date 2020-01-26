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Глава Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. Он может составлять от одного до 14 дней.

Наблюдения за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок — 1 день, самый продолжительный — 14, — приводит слова Сяовэя РИА Новости. Он отметил,...