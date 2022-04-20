В Gismeteo признали ошибкой «Нагорно-Карабахскую Республику» на карте

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки вооружений Киеву не делают Германию воюющей стороной в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Министр добавила, что Берлин поставил Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

При этом я хотела бы ясно и недвусмысленно заявить о том, что в правительстве ФРГ мы полностью едины во мнении, что только лишь поставки оружия не сделают воюющей стороной, —...