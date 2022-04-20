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В Gismeteo признали ошибкой «Нагорно-Карабахскую Республику» на карте

14:15, 20 апреля 2022
В Gismeteo признали ошибкой «Нагорно-Карабахскую Республику» на карте Карабах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Метеорологический портал Gismeteo назвал ошибкой указание «Нагорно-Карабахской Республики» на интерактивной карте на своём официальном сайте, ответили в пресс-службе организации на запрос NEWS.ru. Представители портала подчеркнули, что ошибка допущена разработчиками сервиса карт Open Street Map.

Возникшая ситуация связана с ошибкой, допущенной разработчиками карты Open Street Map. Мы не имеем отношения к наноске названий на карте. Со своей стороны руководствуемся законодательством Российской Федерации. Никаких упоминаний спорного наименования на Gismeteo​ нет,— говорится в сообщении.

Организация приняла все необходимые меры для решения данного вопроса и исключения ошибочных топонимов на картах портала.

На метеорологическом интернет-портале Gismeteo размещена интерактивная карта, с выделением на его территории непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». Это вызвало возмущение азербайджанской общественности, так как Баку не раз заявлял, что «карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах». Такое указание, по мнению азербайджанцев, является нарушением пункта 11 Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

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