В Gismeteo признали ошибкой «Нагорно-Карабахскую Республику» на карте

Метеорологический портал Gismeteo назвал ошибкой указание «Нагорно-Карабахской Республики» на интерактивной карте на своём официальном сайте, ответили в пресс-службе организации на запрос NEWS.ru. Представители портала подчеркнули, что ошибка допущена разработчиками сервиса карт Open Street Map.
Возникшая ситуация связана с ошибкой, допущенной разработчиками карты Open Street Map. Мы не имеем отношения к наноске названий на карте. Со своей стороны руководствуемся законодательством Российской Федерации. Никаких упоминаний спорного наименования на Gismeteo нет,— говорится в сообщении.
Организация приняла все необходимые меры для решения данного вопроса и исключения ошибочных топонимов на картах портала.
На метеорологическом интернет-портале Gismeteo размещена интерактивная карта, с выделением на его территории непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики». Это вызвало возмущение азербайджанской общественности, так как Баку не раз заявлял, что «карабахский конфликт остался в прошлом и на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах». Такое указание, по мнению азербайджанцев, является нарушением пункта 11