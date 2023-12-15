В гибели Качиньского поставлена точка: кто виноват в смерти главы Польши Польша отменила расследование катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лех Качиньский

Польша ликвидирует комиссию по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб политик Лех Качиньский, занимавший тогда пост президента страны. Кого обвиняла Варшава в смерти главы государства и как звучит официальная версия?

Что заявили в Польше об авиакатастрофе под Смоленском

Министерство национальной обороны Польши 15 декабря сообщило, что власти республики отменили решение о создании подкомиссии при ведомстве по повторной проверке авиакатастрофы с участием президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском.

«15 декабря 2023 года Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр, министр национальной обороны, подписал постановление об отмене решения о создании подкомитета Министерства национальной обороны для повторной экспертизы авиакатастрофы [с участием] Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года», — отмечается в публикации ведомства в соцсетях.

О причинах такого решения Минобороны Польши официально не сообщило.

Виновна ли Россия в гибели Качиньского

15 декабря глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что ведомство откажется от версии, согласно которой Россия является виновной в крушении Ту-154 под Смоленском. По его словам, в рапорте экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера были подробно описаны причины авиакатастрофы 2010 года.

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мацеревича», — подчеркнул Кервиньский.

Он констатировал, что «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.

Фото: Xinhua News Agency/Global Look Pres Ту-154 после крушения под Смоленском

Кто виноват в авиакатастрофе с самолетом Качиньского

Самолет польского президента потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.

Спустя год после авиакатастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) по итогам расследования заявил, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными предпосылками эксперты назвали недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая комиссия из Варшавы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана.

Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера. Они решили создать вторую комиссию под руководством Мацеревича, которая несколько лет не могла завершить работу и подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь Качиньского и других 95 пассажиров.

Кроме того, Польша обвиняла в произошедшем российские власти и заявляла, что на борту лайнера произошел взрыв. Варшава также возбудила уголовные дела в отношении трех авиадиспетчеров.

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