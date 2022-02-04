В Германию прибыли американские военные из-за Украины

Американские военные прибыли в Германию под предлогом усиления стран НАТО в Восточной Европе из-за усматриваемой Западом угрозы «вторжения» России на Украину. Задача прибывших военнослужащих заключается в развёртывании командного пункта в Висбадене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Европейского командования ВС США.

Это первые из двух тысяч солдат, которые прибудут в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединённых Штатов в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО, — заявил источник.

В ближайшее время в Румынию из ФРГ прибудет около тысячи военных США в рамках плана помощи Вашингтона партнёрам по НАТО.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину. Он отметил, что, согласно данным Минобороны Польши, российские войска не приведены в боевую готовность. Несмотря на это, добавил бывший дипломат, они расположены вблизи украинской границы.

Он добавил, что, по мнению польских военных, сил России недостаточно, чтобы занять всю территорию республики, но «достаточно, чтобы откусить ещё один кусок». Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.