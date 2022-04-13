Германия может остаться без бумаги при эмбарго на газ из России

Германия рискует остаться без бумаги из-за возможного прекращения поставок российского природного газа, заявил генеральный директор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц, слова которого передаёт РИА Новости. По его мнению, проблемы с бумагой могут коснуться производства упаковки для продуктов и лекарств, а также бумаги для больниц, офисов и дома.

Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране, — пояснил предприниматель.

Он добавил, что газовое эмбарго может привести к остановке производств бумажной упаковки для продуктов и лекарств, также может оставить без бумаги больницы, офисы и дома по всей Германии.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что быстро сократить зависимость от российского топлива не получится. Лидер Германии отметил, что от нефти отказаться получится гораздо быстрее, нежели от газа, в котором нуждаются производства, в частности химическая промышленность. По его словам, Европа должна следить за тем, чтобы за счёт антироссийских санкций не нанести себе больший ущерб, нежели России, против которой данные рестрикции вводятся.

Также после возможного введения эмбарго на поставки газа из России запасы местных ресурсов в Германии истощатся уже к осени текущего года, а в стране начнётся «газовая катастрофа» заявил глава Федерального сетевого агентства страны Класс Мюллер.