В Германии заявили о переходном периоде в 120 дней для отказа от угля из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение переходного периода в 120 дней. По его словам, именно такой срок предусмотрен новым пакетом санкций ЕС, сообщает РИА Новости.

С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней], — отметил Шольц.

Канцлер при этом допустил, что ФРГ прекратит импорт российского угля ещё раньше. Однако промышленности нужно время, чтобы найти новых поставщиков, добавил он.

Ранее стало известно, что пятый пакет антироссийских санкций согласовали 7 апреля постоянные представители стран — членов Европейского союза. В представительстве Франции рассказали, что пакет вступит в силу 8 апреля после публикации в официальном журнале ЕС. Среди прочего предусматривается введение эмбарго на закупки угля из России.