В Германии заявили о готовности передать Украине танки при одном условии Spiegel: Германия готова отдать Киеву 19 самых старых танков, имитирующих врага на учениях

Фото: Ralph Zwilling / picture alliance / Global Look Press

В Министерстве обороны Германии заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага, пишет Der Spiegel. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии. В статье сообщается, что у Бундесвера на вооружении стоят 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7.

Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, в настоящее время они используются для «представления сил противника» в центре боевой подготовки армии, то есть для имитации танков противника во время маневров, — сказано в публикации.

В немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что данные танки используются в настоящее время только для учений.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.