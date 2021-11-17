В Германии заявили о готовности к диалогу с Лукашенко

Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей (мигрантов на границе), имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идёт о правителе, легитимность которого не признаёт Германия, — заявил Зайберт.

Он напомнил, легитимность избрания Лукашенко президентом Белоруссии не признаёт не только ФРГ, но и остальные страны Европы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

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