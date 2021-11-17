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В Германии заявили о готовности к диалогу с Лукашенко

В Германии заявили о готовности к диалогу с Лукашенко по вопросу мигрантов
15:22, 17 ноября 2021
В Германии заявили о готовности к диалогу с Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей (мигрантов на границе), имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идёт о правителе, легитимность которого не признаёт Германия, — заявил Зайберт.

Он напомнил, легитимность избрания Лукашенко президентом Белоруссии не признаёт не только ФРГ, но и остальные страны Европы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал миграц

В Германии заявили о необходимости диалога с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу мигрантов. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт считает, что диалог возможен даже несмотря на то, что легитимность Лукашенко как президента не признана на Западе. Однако, по его словам, разговор с белорусским лидером важен для улучшения гуманитарного положения на границе с Польшей, сообщает РИА Новости.
ионный кризис на польско-белорусской границе атакой на Евросоюз. По его мнению, вина в организации этого лежит на главе Белоруссии Александре Лукашенко.

Бабиш заявил, что события с нелегальными беженцами, происходящие на польско-белорусской границе, — это атака на Евросоюз, организованная Лукашенко.

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