В Германии заявили о 200 преступлениях в неделю против выходцев из России

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии отмечает рост преступлений в отношении граждан российского происхождения на фоне событий на Украине. В неделю регистрируется порядка 200 таких случаев, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на главу ведомства Хольгера Мюнха.

Совершаются преступления против членов нашего общества как российского, так и украинского происхождения. Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность, — рассказал изданию Мюнх.

Противоправные действия варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также речь идёт о порче имущества, например, нанесении краской надписей соответствующего содержания.

В Германии на фоне спецоперации на Украине идёт волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами. В соцсетях сообщают об агрессии против россиян, случаях нанесения надписей на российские учреждения. Ситуация обостряется из-за растущего потока украинских беженцев.

Ранее Россотрудничество запустило в Telegram чат-бот для соотечественников, которые сталкиваются с нарушением прав и травлей за границей из-за проведения военной операции на Украине. Сервис заработал 28 февраля и меньше чем за месяц ведомство получило несколько сотен обращений.