В ФРГ заявили, что «ни в коем случае» не задействуют военных на Украине

Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины, заявил генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Эберхард Цорн в интервью изданию Welt. Он отметил, что об этом ранее заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, такой же позиции придерживается американская администрация.

В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины, — сказал он.

Цорн отметил, что после событий 2014 года армия Германии переориентировалась на оборону страны. Теперь, по его словам, необходимо последовательно продолжать развиваться в этом направлении. Именно для этих целей немецкие власти решили выделить армии €100 млрд, эти деньги пойдут на модернизацию и личный состав бундесвера.

О том, что США не намерены отправлять свои силы на Украину для участия в конфликте, неоднократно заявлял глава Белого дома Джо Байден. Тем не менее США отправили в страны НАТО дополнительные войска для укрепления сил Альянса на восточном фронте.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации России.