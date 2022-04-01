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В ФРГ заявили, что «ни в коем случае» не задействуют военных на Украине

Генеральный инспектор ВС ФРГ заявил, что Германия не задействует своих военных на Украине
08:59, 02 апреля 2022
В ФРГ заявили, что «ни в коем случае» не задействуют военных на Украине Эберхард Цорн Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины, заявил генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Эберхард Цорн в интервью изданию Welt. Он отметил, что об этом ранее заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, такой же позиции придерживается американская администрация.

В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины, сказал он.

Цорн отметил, что после событий 2014 года армия Германии переориентировалась на оборону страны. Теперь, по его словам, необходимо последовательно продолжать развиваться в этом направлении. Именно для этих целей немецкие власти решили выделить армии €100 млрд, эти деньги пойдут на модернизацию и личный состав бундесвера.

О том, что США не намерены отправлять свои силы на Украину для участия в конфликте, неоднократно заявлял глава Белого дома Джо Байден. Тем не менее США отправили в страны НАТО дополнительные войска для укрепления сил Альянса на восточном фронте.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по окончании спецоперации России.

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