https://static.news.ru/photo/ad7b4ef4-6c4f-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Freibu Fleig / Eibner-Pressefoto/Global Look Press

ФРГ вводит новые ограничительные меры, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. Теперь местным жителям запретят собираться больше чем по двое. Исключения будут сделаны только для семей.

На сегодняшний день в Германии COVID-19 выявлен у 22,1 тысячи человек. За день прирост числа положительных на вирус тестов составил 2,4 тысячи, это означает, что темпы распространения замедлились. В минувшие дни число заражённых увеличивалось на 30%, 21 марта — на 12,1%. Эпицентры болезни в стране — Северный Рейн — Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария. От осложнений скончались 50 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав ФРГ сообщил о планах по ужесточению правил по защите населения в условиях эпидемии. Власти намерены отслеживать местоположение пользователей по мобильным устройствам. При этом в стране и без этого действуют жёсткие правила карантина. Людям не разрешается выходить из дома без особой надобности, все публичные учреждения закрыты, в магазинах и аптеках следует соблюдать определённую дистанцию, стоя в очереди.