В Германии зафиксировано более 300 правонарушений против русских

С началом военных действий России на Украине в Германии усилилась дискриминация людей с русскими корнями, пишет журнал Spiegel со ссылкой на данные следственных органов. Сообщается, что с 24 февраля берлинской полиции стало известно о 86 фактах проявления враждебности по отношению к выходцам из РФ, а во всей Германии зафиксировано уже 318 таких случаев. Речь идёт о порче имущества, оскорблениях и угрозах в Интернете и на улице, хотя большинство живущих в Германии уроженцев России не поддерживают события на Украине.

Нас всех постоянно смешивают в одну кучу, ставят в один ряд с Путиным <...> только потому, что мы когда-то жили в Советском Союзе, — сказал Дитмар Шульмейстер, агитирующий за интересы русских немцев в Северном Рейне — Вестфалии.

Отмечается, что многие немецко-российские клубы и организации оказались на грани краха и им приходится «оправдываться» за поддержку отношений с Россией. Так, исполнительный директор Немецко-российского форума в Берлине Мартин Хоффманн заявил, что ранее форум часто защищал политику Кремля, но «всё, во что мы верили, теперь ставится под сомнение». При этом он раскритиковал западные санкции. По мнению Хоффманна, ограничения ставят российских граждан в положение жертв и укрепляют представление о том, что западные страны не относятся к ним должным образом.

Ранее уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован заявила, что дискриминация русскоговорящего населения в Германии вызывает беспокойство. По её словам, известно о случаях, когда русскоговорящих детей обижали в школах, нападали на русские магазины. Политик заверила, что власти ФРГ не будут терпеть такого отношения к русским.

Против дискриминации русскоязычного населения ФРГ выступила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями и добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии.