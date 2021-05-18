В Германии задержали бизнесмена, поставлявшего станки российской оборонке

https://static.news.ru/photo/561ebce8-b7e1-11eb-a13d-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Бизнесмен, подозреваемый в незаконной поставке станков российской оборонке, был задержан в Германии. Об этом сообщает прокуратура страны.

Гражданин Германии Александр С. арестован сотрудниками таможенного управления уголовной полиции Лейпцига. В его доме и служебных помещениях прошли обыски, — говорится в сообщении.

Задержанный предприниматель возглавлял торговую компанию, которая находится в Саксонии. По данным следствия, он поддерживал связь с предприятием в России, делами которого управляет спецслужба. Российская фирма покупала станки у немецкой компании, после чего передавала их в качестве посредника оборонному предприятию.

Было установлено, что бизнесмен заключил два договора с посредником в 2018 году, конечными получателями станков должны были стать оборонные предприятия в России. Они занимаются разработками в транспортной сфере. В июне и июле 2019 года были подписаны ещё два договора, в которых фирмами-посредниками выступали подставные организации.

В феврале 2020 года немецкие правоохранители задержали предпринимателя, который отправлял в Россию станки. Их можно было использовать в военных целях. Поставки были осуществлены с января 2016 года по январь 2019 года. Всего было произведено семь поставок на общую сумму примерно €8 млн. Предпринимателю инкриминировалось нарушение закона, регулирующего внешнеэкономические отношения ФРГ, а также действия по заказу иностранных спецслужб и нарушение российского эмбарго.