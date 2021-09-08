«Зелёные» в Германии выступили против ядерного оружия США в Европе

Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок заявила, что она и её соратники выступают против размещения в Европе ядерного оружия США. Об этом политик заявила в эфире телеканала ARD.

Бербок отметила, что у ФРГ есть много возможностей, чтобы противодействовать размещению американского ядерного оружия в Европе, в том числе и в Германии.

По словам политика, в случае победы на выборах в бундестаг она будет добиваться того, чтобы США вывезли весь ядерный арсенал из страны.

Ранее сообщалось, что доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле 2019 года, но затем удалён. В нём раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия.

Копию доклада 16 июля обнародовала бельгийская газета De Morgen. Издание опубликовало материал под броским заголовком «Наконец чёрным по белому: в Бельгии есть американское ядерное оружие».

В публикации указывается, что «бомбы хранятся на шести европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».