В Германии высмеяли Меркель за угрозы России по «Северному потоку — 2»

В Германии осудили Меркель за её обещание ввести санкции против России в том случае, если проект «Северный поток — 2» будут использовать как оружие против Украины. Недовольство выразили читатели Der Spiegel, оставив комментарии к материалу в Twitter.

По их словам, подобные заявления немецких властей вовсе не означают их готовность к реальным действиям и просто показывают их беспомощность.

Меркель чаще всего использует слово «санкции». Но такие угрозы никогда ни к чему не приводили, — отметили читатели.

По мнению многих пользователей, возможные санкции Берлина против Москвы не повлияют на ситуацию с газопроводом. Они назвали «странным» способ предъявления претензий к стране, с которой предстоит вести дела и «считать деньги».

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие ввода санкций против «Северного потока — 2». По её словам, европейские страны будут выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие. Меркель также добавила, что «Северный поток — 2» «не российско-германский проект». Кроме того, канцлер пояснила Зеленскому: Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом, и «очень серьёзно» к ним относится.