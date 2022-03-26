В Германии высказались о развале Европы из-за противостояния с Россией

Страны Европы могут пострадать от антироссийских санкций, заявил в интервью RT немецкий экономист Айка Хамер. Он подчеркнул, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению США, Европы и Германии».

Во всей этой борьбе и противостоянии с РФ нет никакого здравого зерна. Если из-за этих мер экономика ФРГ потерпит крах, то развалится и вся Европа, — сказал эксперт.

По его мнению, большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Хамер пояснил, что это может случиться из-за резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Эксперт допустил, что их стоимость будет достигать от четырёх до шести евро за литр.

На фоне спецоперации России на Украине Евросоюз ввёл несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, европейские власти запретили экспорт в РФ товаров роскоши и поставки европейского оборудования для энергетической отрасли. Также европейские страны ввели эмбарго на импорт в ЕС из России изделий из чёрных металлов. Помимо этого, Евросоюз ввёл персональные санкции против ряда российских высших должностных лиц и журналистов.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.