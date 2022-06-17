В Германии введут жесткую экономию теплоэнергии Немецкое энергетическое агентство обяжет граждан установить в домах радиаторные термостаты

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Немецкое энергетическое Агентство (DENA) хочет обязать владельцев домов установить в этом году термостаты на отопительные радиаторы в целях экономии, заявил председатель правления DENA Андреас Кульман, сообщается в пресс-релизе на сайте организации. По его словам, агентство оценивает потенциальную экономию в более чем 10%.

Ключом к значительной экономии тепловой энергии является транспарентность. Технологии доступны: цифровые термостаты и измерительные системы совместными усилиями должны внедряться в массовом масштабе, — подчеркнул Кульман.

Он добавил, что работы над реализацией этого плана следует начинать уже сейчас, чтобы в следующий отопительный сезон термостатами было обеспечено достаточное количество домохозяйств. В агентстве также подчеркнули, что установкой радиаторных термостатов должны заниматься владельцы недвижимости, а не арендаторы.

DENA не поддержало прозвучавшее ранее в правительственных кругах предложение снизить уровень минимально допустимой температуры в жилых домах.

Стремительный рост цен на газ в Европе начался после того, как «Газпром» сообщил, что на фоне ограничений на компрессорной станции «Портовая» он сможет поставлять газ по «Северному потоку» только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки. Изначально планировались совсем другие показатели — до 167 миллионов.

Биржевые цены на газ в Европе 16 июня впервые с начала апреля превысили отметку $1500 за тысячу кубометров. Как свидетельствуют данные торгов, темпы роста в этот день достигли 19%.