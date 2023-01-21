В Германии Украине предрекли проблемы с западной техникой Der Spiegel: ремонт немецких БМП Marder станет проблемой для ВСУ из-за запчастей

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Журналист Йорг Ремер в статье для немецкого журнала Der Spiegel заявил, что для Украины ремонт боевых машины пехоты Marder станет проблемой, так как нужны постоянные поставки деталей. В материале отмечается, что данные запчасти не всегда добираются до ВСУ в нужном объеме.

Важно достаточное и регулярное пополнение запасных частей. Они обычно доступны, но иногда бывает время ожидания из-за цепочек поставок. Это может стать проблемой для Украины, — сказано в публикации.

Ремер добавил, что украинцам потребуется больше точек в странах Европы для ремонта натовской техники. Он привел в пример немецкий танк Panzerhaubitzen 2000, орудие которого приходилось постоянно ремонтировать в Словакии.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.