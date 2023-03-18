В Германии разрушили мечты Украины о возврате Крыма Немецкий политолог Хертель: Украина не сможет захватить Крым из-за российских военных

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Эксперт по Украине из Германии, представитель Фонда науки и политики Андре Хертель заявил телеканалу ZDF, что Киев не может в настоящий момент захватить Крымский полуостров, так как военно-оборонительная позиция российской армии на полуострове очень сильна. По его словам, попытка напасть на Крым станет для Москвы «красной линией». Он добавил, что у украинских властей в данный момент есть другие приоритеты.

Даже ведущие официальные лица США увидят в возвращении Крыма «красную черту для Москвы». <...> Военно-оборонительная позиция российской армии в Крыму очень сильна. Захват Крыма Украиной нереалистичен. <...> Для украинского военного руководства главным приоритетом является открытие коридора между Крымом и другими территориями, — сказал Хертель.

Он при этом признал, что даже захват ближайших к Крыму территорий станет настоящим испытанием для ВСУ. По его словам, это «чересчур амбициозная задача». Он отметил, что украинским военным пришлось бы преодолеть около 200 километров от Запорожья.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.