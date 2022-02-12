В Германии рассказали, как снять напряжённость между НАТО и Россией

Агентство Associated Press сообщило, что США готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что официально об их отбытии объявят сегодня, 12 февраля.

По данным агентства, Госдепартамент в субботу объявит о том, что всем сотрудникам дипмиссии необходимо покинуть Украину из опасений якобы готовящегося Россией вторжения в страну. При этом источники AP уточнили, что...