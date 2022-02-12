В Германии рассказали, как снять напряжённость между НАТО и Россией
Экс-министр обороны ФРГ Юнг: Минские соглашения снимут напряжение между НАТО и Россией
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
10:46, 12 февраля 2022
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Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений для решения разногласий между НАТО и Россией, передаёт РИА Новости. По его мнению, после этого Запад и Россия придут к мирному и разумному разрешению нынешнего кризиса.
Решающим является нормандский формат, реализация Минских соглашений, с которыми согласился (президент России Владимир) Путин, с которыми согласился украинский президент (Петр Порошенко), — рассказал Юнг, который был министром обороны в 2005-2009 годах.
По его словам, на одной из международных конференций он спросил главу МИД РФ Сергея Лаврова, почему Россия не делает следующие шаги в реализации Минских соглашений, на что Лавров тогда ответил, что Украина не делает их сама.