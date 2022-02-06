В Германии рассказали, что для Украины окажется страшнее танков

Глава германского МИД Анналена Бербок назвала опасность, которая станет для Украины страшнее танковой атаки. Это прекращение поставок в страну энергоносителей, а также кибератаки, заявила глава немецкой дипломатии на пресс-конференции. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака, — отметила Бербок.

Министр иностранных дел ФРГ добавила, что Германия на сегодня готова к разным сценариям развития ситуации. Берлин внимательно следит за перемещениями войск и учений на украинской границе, предупредила глава внешнеполитического ведомства.

Бербок заявила, что Германия готова заплатить высокую цену за безопасность Украины. Накануне об этом же говорил канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший, что Германия в случае нагнетания ситуации на Украине может ввести санкции и против «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что запланированная встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоится. Переговоры были отменены по инициативе украинской стороны.