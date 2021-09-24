В Германии раскрыли секреты популярности Меркель

Главный секрет популярности канцлера Германии Ангелы Меркель, которая правила страной на протяжении 16 лет, заключается в том, что она всегда позиционировала себя как прагматичная «заботливая мамочка». Об этом РИА Новости заявил профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма Рюдигер Шмитт-Бек.
Он
Срок пребывания Меркель был омрачён несколькими крупными кризисами. Через них страна под её руководством преимущественно прошла очень хорошо, отчасти даже значительно лучше, чем, например, другие страны ЕС, — даже если хорошее экономическое положение Германии является её заслугой только отчасти, — считает эксперт.
По его словам, всё это создало ей отличную репутацию в Германии. Таже Шмитт-Бек отметил прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и в целом президентский стиль руководства. Немалую роль сыграла её манера избегать повседневных политических конфликтов, а также её самопрезентация и, наконец, «женственный» аспект её стиля политики.
Шмитт-Бек подчеркнул, что почти на протяжении всего срока правления Меркель её политических оппонентов преследовали неудачи, поэтому она, например, могла позволить агитацию на федеральных выборах 2017 года с простым лозунгом: «Вы меня знаете». Эксперт заключил, что тут возможна трактовка: «Не волнуйтесь, уважаемые избиратели, переживающие по поводу стабильности и безопасности, мамочка позаботится об этом».
Ранее сообщалось, что скоро заканчивается 16-летняя эпоха правления германского канцлера Ангелы Меркель. В преддверии этого события в стране начали продавать многочисленные сувениры, посвящённые лидеру ФРГ. Среди них «Меркель-уточка», «Меркель и Путин», «Спасибо, мамочка» и многие другие. В обычных сувенирных лавках они ещё не появились, однако интернет-магазины так и пестрят разнообразными предложениями.