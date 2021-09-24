В Германии раскрыли секреты популярности Меркель

Главный секрет популярности канцлера Германии Ангелы Меркель, которая правила страной на протяжении 16 лет, заключается в том, что она всегда позиционировала себя как прагматичная «заботливая мамочка». Об этом РИА Новости заявил профессор политологии и политической социологии Университета Мангейма Рюдигер Шмитт-Бек.

Он отметил невозмутимый стиль управления политика, который не смогли изменить даже многочисленные кризисы. По его словам, через неприятности страна прошла прекрасно и сохранила устойчивое экономическое положение.

Срок пребывания Меркель был омрачён несколькими крупными кризисами. Через них страна под её руководством преимущественно прошла очень хорошо, отчасти даже значительно лучше, чем, например, другие страны ЕС, — даже если хорошее экономическое положение Германии является её заслугой только отчасти, — считает эксперт.

По его словам, всё это создало ей отличную репутацию в Германии. Таже Шмитт-Бек отметил прагматичный, демонстративно невозмутимый, инклюзивный и в целом президентский стиль руководства. Немалую роль сыграла её манера избегать повседневных политических конфликтов, а также её самопрезентация и, наконец, «женственный» аспект её стиля политики.

Шмитт-Бек подчеркнул, что почти на протяжении всего срока правления Меркель её политических оппонентов преследовали неудачи, поэтому она, например, могла позволить агитацию на федеральных выборах 2017 года с простым лозунгом: «Вы меня знаете». Эксперт заключил, что тут возможна трактовка: «Не волнуйтесь, уважаемые избиратели, переживающие по поводу стабильности и безопасности, мамочка позаботится об этом».

Ранее сообщалось, что скоро заканчивается 16-летняя эпоха правления германского канцлера Ангелы Меркель. В преддверии этого события в стране начали продавать многочисленные сувениры, посвящённые лидеру ФРГ. Среди них «Меркель-уточка», «Меркель и Путин», «Спасибо, мамочка» и многие другие. В обычных сувенирных лавках они ещё не появились, однако интернет-магазины так и пестрят разнообразными предложениями.