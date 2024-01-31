В Германии раскрыли, как Залужный переиграл Зеленского Предприниматель Дотком: Залужный переиграл Зеленского сливом данных об отставке

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в проигрышной ситуации после хитрого маневра главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сам раскрыл секретную информацию о своем увольнении, отметил в соцсети Х (бывшая Twitter) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его словам, неожиданный ход с рассекречиванием данных об отставке поставил Зеленского в тупик, а в СМИ поднялась шумиха. В результате этого украинский лидер «струсил» и был вынужден отменить свое решение, поскольку иного выхода не нашлось.

Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить. Зеленский струсил, — заявил Ким Дотком.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко ранее объяснил, что между Зеленским и Залужным есть напряженность, несмотря на отсутствие принципиальных разногласий. По его мнению, все дело в том, что главком ВСУ стал делать политические заявления, а не военные.

The New York Times со ссылкой на свои источники сообщало, что причиной отмены увольнения Залужного стала утечка данных об отставке. Кроме того, оказалось, что замену главкому ВСУ найти в короткие сроки не удалось.