В Германии прошли акции против расизма и социального неравенства

В нескольких городах Германии прошли акции против расизма и социального неравенства.
Как
В полиции сообщили, что почти все участники акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и носили защитные маски. Поведение демонстрантов названо образцовым.
Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Позже они прокатились по всему миру.
Как писал NEWS.ru, эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов.
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