В Германии прошли акции против расизма и социального неравенства

https://static.news.ru/photo/99990f8c-ae64-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Müller via imago-images.de/Global Look Press

В нескольких городах Германии прошли акции против расизма и социального неравенства.

Как сообщает ТАСС, самая крупная из них прошла в Берлине, где по словам организаторов, на улицы вышли 20 тысяч человек. Отмечается что демонстранты прошли через центр города и, взявшись за руки, сформировали так называемую живую цепочку длиной в 9 км.

В полиции сообщили, что почти все участники акции соблюдали дистанцию в 1,5 м и носили защитные маски. Поведение демонстрантов названо образцовым.

Акции протеста в США, местами переросшие в беспорядки, вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Позже они прокатились по всему миру.

Как писал NEWS.ru, эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов.