В Германии призвали ужесточить санкции за обход санкций против РФ Вице-канцлер ФРГ Хабек: нужно ужесточить меры против обхода санкций в отношении России

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал принять более жесткие меры по предотвращению обхода санкций в отношении РФ. В числе прочего политик предложил усилить таможенный контроль. Его слова приводит медиагруппа Funke. По мнению Хабека, попытки обхода санкций недопустимы и этим вопросом надо заняться «энергичнее и решительнее».

В настоящее время мы обсуждаем это в правительстве ФРГ и с нашими партнерами из ЕС. Но мы не должны мириться с тем, что санкции можно обойти, — сказал политик.

Образцом для подражания Хабек назвал Данию, использующую таможенные данные компаний для выявления случаев уклонения от санкций. Он рассказал, что там, в частности, анализируют торговые потоки и таможенные данные на предмет несоответствий. И когда, например, служба видит, что большое количество товара, ранее отправлявшееся в Россию, теперь примерно в том же количестве должно отбыть в третью страну, это является по меньшей мере поводом для размышлений.

После этого таможня запрашивает комментарии у компаний, отметил Хабек.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.

В свою очередь президент США Джо Байден продлил на год режим ряда санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, приводятся различные обвинения в адрес России, в которых указано, что Москва ведет «вредоносную деятельность» в отношении Вашингтона.