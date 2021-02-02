В Германии призвали к арестам активов российских олигархов в Европе

https://static.news.ru/photo/64542ffe-6549-11eb-9581-96000091f725_660.jpg Фото: Dorothée Barth/dpa

Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин призвал арестовать активы российских олигархов в Европе. По словам политика, вводить санкции против всей страны попросту не имеет смысла.

Триттин отметил, что информация о коррупции среди высших чинов России не должна быть оставлена без внимания. Особенно это касается тех, кто значительную часть своих нелегальных доходов выводит в страны Европы.

Политик также уточнил, что большая часть санкций не должна касаться простых граждан России. По его словам, они и так пострадали от преступлений со стороны элиты. Триттин заметил, что до последнего времени в Европе не особенно обращали внимание на суть расследований в отношении российского руководства, проводимых оппозиционным политиком Алексеем Навальным, передаёт Deutsche Welle .

Напомним, оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что на выездное заседание Симоновского районного суда, которое проходит в Мосгорсуде, прибыли около 20 западных дипломатов из посольств США, Болгарии, Польши, Латвии и Австрии. Захарова отметила, что традиционно дипломаты поддерживают своих граждан, а Навальный является гражданином Российской Федерации.