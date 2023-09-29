В Германии признали плачевное состояние ВСУ на фронте Журналист Репке: ВСУ несут потери, а российские войска становятся сильнее

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы России становятся все сильнее, в то время как украинская армия несет большие потери в зоне спецоперации, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети Twitter (X). Сейчас Украина нуждается в солдатах, а не в технике, говорится в публикации.

У них [украинцев] гибнут лучшие, и натовской подготовки пока что недостаточно, — сказали опрошенные журналистом военные эксперты из Польши.

Кроме этого, они отметили работу российских беспилотных летательных аппаратов. В частности БПЛА «Герань» и «Ланцет», которые стали менее шумными и приобрели большую дальность полета. Аналитики считают, что дроны «решат исход этой войны».

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины. По его словам, Киев никогда не имел средств, чтобы конкурировать с российской армией.

При этом военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что боевые действия в зоне спецоперации на Украине с приходом осенней непогоды могут стать менее активными, но их значительное ослабление представляет угрозу для российских сил. Он пояснил, что заморозка конфликта даст противнику возможность передышки.