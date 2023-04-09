Российские военные уверенно вытесняют бойцов ВСУ из Артемовска (он же Бахмут), пишет обозреватель Bild Юлиан Репке. По его словам, силы ЧВК «Вагнер» смогли захватить под контроль железнодорожные пути на северо-западе города и продвинуться дальше.
К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. С учетом этого защищать центральный железнодорожный вокзал теперь имеет мало смысла, — написал Репке.
При этом он уточнил, что бои за центральный вокзал Артемовска по-прежнему продолжаются.
Ранее военкор Борис Рожин заявил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска не все украинские военные смогут покинуть город. Он добавил, что в день официального освобождения город де-юре и де-факто станет Артемовском и будет так именоваться как минимум до окончания СВО.