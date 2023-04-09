В Германии признали, что российские войска вытесняют ВСУ из Артемовска Bild: российские военные вытесняют бойцов ВСУ из Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Российские военные уверенно вытесняют бойцов ВСУ из Артемовска (он же Бахмут), пишет обозреватель Bild Юлиан Репке. По его словам, силы ЧВК «Вагнер» смогли захватить под контроль железнодорожные пути на северо-западе города и продвинуться дальше.

К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. С учетом этого защищать центральный железнодорожный вокзал теперь имеет мало смысла, — написал Репке.

При этом он уточнил, что бои за центральный вокзал Артемовска по-прежнему продолжаются.

Ранее военкор Борис Рожин заявил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска не все украинские военные смогут покинуть город. Он добавил, что в день официального освобождения город де-юре и де-факто станет Артемовском и будет так именоваться как минимум до окончания СВО.