В Берлине осудили слова о готовности НАТО применить оружие против России

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В ФРГ оценили заявление министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России. Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации» и назвал её высказывания беспочвенными, передаёт агентство DPA.

Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны, — заявил Мютцених.

Он подчеркнул, что политику Германии до сих пор отличало стремление использовать все возможности для налаживания диалога.

Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ, — подытожил он.

Ранее Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с РФ.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО в настоящее время фактически живёт по схемам холодной войны. По его словам, основные усилия Североатлантического альянса сводятся к противостоянию «угрозам с Востока».