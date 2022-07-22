В Германии предрекли крах в экономике из-за санкций против России Депутат бундестага Вагенкнехт предрекла крах в экономике из-за санкций против России

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Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Он также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам, пишет информационное агентство DPA.

Российское сырьё и, прежде всего, относительно дешёвая российская энергия — это условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которой мы не можем обойтись, — рассказала Вагенкнехт.

С ней согласился сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, который добавил, что разрешение конфликта дипломатическим путем необходимо из-за «катастрофических последствий для немецкого процветания».

Банкир Филипп Виллен в статье для французского издания Le Figaro ранее написал, что европейские политики ведут Запад к гибели, поддерживая санкции против России. Он добавил, то правительства стран Европы не учитывают мнение избирателей и представителей бизнеса. По мнению эксперта, шоковое снижение уровня доходов заставит европейцев бросить вызов политике слепых «еврократов».