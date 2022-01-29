В Германии предложили отправить миротворцев ООН на Украину

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает необходимым отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины. В интервью изданию Bild он заявил, что это необходимо для контроля над перемирием и предотвращения насилия. По его словам, в случае необходимости миротворцы могли бы «добиваться своих целей и при помощи оружия».

Что было бы необходимо, так это международная миротворческая миссия ООН, которая бы там жёстко добивалась соблюдения перемирия, отводя тяжёлые вооружения и прекращая любые формы насилия. При необходимости — посредством оружия. Предложения на этот счёт имелись, но никогда не было серьёзных консультаций, — сказал Габриэль.

Он добавил, что усилия Соединённых Штатов, НАТО и Европы направлены на «предотвращение этой войны в центре Европы».

Отвечая на вопрос о перспективе запуска газопровода «Северный поток — 2» в сложившейся вокруг Украины ситуации, экс-глава МИД Германии сказал, что «если хочешь говорить с Россией, то нужно иметь на столе переговоров как можно больше всего и по возможности поменьше всего „хоронить“ уже заранее».

Издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.