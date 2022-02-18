В Германии повысили уровень готовности войск на случай эскалации на Украине

Министерство обороны Германии повысило уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации на Украине. Уточняется, что речь идёт только о подготовке, но не о переброске военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бундесвер.

По запросу главнокомандующего объединёнными силами в Европе генерала Волтерса и тесной координации с союзниками федеральное правительство повысило уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для переброски сил НАТО требуется решение Совета Альянса. Таким образом, правительства стран — участниц образования смогут вести два трека политики в отношении России — с одной стороны, они покажут внушающую доверие обороноспособность, с другой, «прикроют» союзников, но при этом будут демонстрировать готовность к диалогу.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения США об ответственности России за эскалацию вокруг Украины представляют собой попытку оказать давление на Москву и обесценить предложения в сфере безопасности. Он также обратил внимание на то, что готовность принять опасающихся за свои жизни жителей Донбасса подаётся Штатами как попытка оправдания «неминуемого вторжения в соседнюю страну».