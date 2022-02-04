В Германии ответили на «выпад» Киева из-за поставок оружия

Украине следует придерживаться «более умеренной риторики» в вопросе поставок оружия Германией, заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По её словам, украинским властям не следует давать волю эмоциям и путать своих и чужих, передаёт Die Welt.

Я прекрасно понимаю, что Киев испытывает напряжение из-за угрозы со стороны российской армии, но постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес мне непонятны, — подчеркнула она.

Депутат напомнила, что Германия из чувства ответственности и дружбы готова оказать Киеву военную помощь, однако украинским представителям стоит быть сдержаннее.

Киев просит Берлин поставить им военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости отправки вооружения на Украину. О том, что ФРГ не намерена предоставлять Киеву летальное оружие, уже неоднократно говорила и глава МИД Анналена Бербок.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что Киев, скорее всего, вынашивает планы по силовому урегулированию ситуации с Донецкой и Луганской народными республиками. По её словам, власти Украины действуют по указке западных партнёров.