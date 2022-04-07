В Германии отказались поставлять на Украину танки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно откладывает решение о поставках современных танков Украине. При этом на него оказывают давление некоторые высокопоставленные члены правительства, сообщает Politico.

Издание со ссылкой на источники указало , что Шольц не принимает план поставок танков Киеву, за что ратуют вице-канцлер Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок. Документом предусмотрена отправка на Украину почти ста боевых машин. При этом конкретные модели танков неизвестны.

Собеседник издания рассказал, что не исключает принятия решения по боевой технике уже на текущей неделе. Позицию Шольца в Politico объяснили его желанием выработать с западными союзниками общую стратегию поставок Киеву тяжёлого вооружения.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заявил в бундестаге: Германия будет поставлять Украине всё оружие, которое «имеет смысл поставлять», однако партнёры НАТО не намерены становиться стороной конфликта. По его словам, все поставки оружия из актуальных запасов бундесвера согласуются с союзниками.