В Германии отказались поставлять на Украину танки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно откладывает решение о поставках современных танков Украине. При этом на него оказывают давление некоторые высокопоставленные члены правительства, сообщает Politico.
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Собеседник издания рассказал, что не исключает принятия решения по боевой технике уже на текущей неделе. Позицию Шольца в Politico объяснили его желанием выработать с западными союзниками общую стратегию поставок Киеву тяжёлого вооружения.
Ранее стало известно, что Олаф Шольц заявил в бундестаге: Германия будет поставлять Украине всё оружие, которое «имеет смысл поставлять», однако партнёры НАТО не намерены становиться стороной конфликта. По его словам, все поставки оружия из актуальных запасов бундесвера согласуются с союзниками.