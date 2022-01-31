В Германии исключили введение превентивных санкций против России

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что ФРГ введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной целостности Украины. По его словам, вопрос о превентивных санкциях против РФ на повестке дня не стоит, передаёт РИА Новости.

У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жёсткие и ясные меры, санкции являются такими мерами, — сказал представитель кабмина.

Ранее сообщалось, что Германия готова включить проект «Северный поток — 2» в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. Об этом сообщила на выступлении в бундестаге глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она заявила, что Россия «по необъяснимым причинам» стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и разместила силы в Белоруссии.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» как санкции против России в случае «вторжения» на Украину окажется слишком мало. По его словам, ограничения, которые разрабатываются в ЕС, окажутся для Москвы более чувствительными.

Также сообщалось, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.