В Германии оценили учения Украины с НАТО

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвящённый военным учениям, которые проводят страны Запада и Россия. Особо отметил американо-украинские манёвры Rapid Trident.

Издание подчеркнуло , что после начала учений на западе Украины Россия провела собственные учения в Чёрном море. Публикация о подобных манёврах вызвала отклик читателей, которые в комментариях усомнились в целесообразности дружбы Украины с НАТО.

Если конфликт с Россией будет развиваться в нежелательном направлении, то НАТО может свернуть всю свою деятельность на Украине без всякого риска для себя, ведь альянс не брал на себя обязательств помогать, — написал один из пользователей.

Другие предупредили украинцев, что американцы не очень надёжны как союзники: «Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане», «Украинским властям неплохо было бы посмотреть, что происходило в Афганистане, как вертолёты и автомашины спешно набивают деньгами и ищут кратчайшую дорогу к аэропорту. Вот настолько надёжна помощь США».

Ранее стало известно, что у России нет военного преимущества над Украиной. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в случае военного столкновения с Украиной российская сторона «утратит боеспособность». Советник украинского лидера не уточнил, на основе чего он пришёл к таким выводам.