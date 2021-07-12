В Германии оценили учения Украины с НАТО

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвящённый военным учениям, которые проводят страны Запада и Россия. Особо отметил американо-украинские манёвры Rapid Trident.
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Если конфликт с Россией будет развиваться в нежелательном направлении, то НАТО может свернуть всю свою деятельность на Украине без всякого риска для себя, ведь альянс не брал на себя обязательств помогать, — написал один из пользователей.
Другие предупредили украинцев, что американцы не очень надёжны как союзники: «Восхититься успехами богатого покровителя Украины мы можем в Афганистане», «Украинским властям неплохо было бы посмотреть, что происходило в Афганистане, как вертолёты и автомашины спешно набивают деньгами и ищут кратчайшую дорогу к аэропорту. Вот настолько надёжна помощь США».
Ранее стало известно, что у России нет военного преимущества над Украиной. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в случае военного столкновения с Украиной российская сторона «утратит боеспособность». Советник украинского лидера не уточнил, на основе чего он пришёл к таким выводам.